Hurtigrutens konsernsjef Daniel Skjeldam: – Alvorlig rapport

NTB Innenriks

– Smitteutbruddet var en alvorlig hendelse. Det rapporten beskriver, er ikke bra nok. Det er ikke sånn Hurtigruten skal være. Jeg vil si unnskyld for at vi har feilet, sier Skjeldam etter at granskingsrapporten etter smitteutbruddet om bord på Roald Amundsen ble lagt fram torsdag.

– Vi skulle håndtert karantene for utenlandsk mannskap annerledes. Vi skulle fulgt opp mistanken om smitte og iverksatt tiltak tidligere. Vi skulle informert raskere. Som øverste sjef i konsernet tar jeg ansvar for det som skjedde, sier han.

Ifølge konsernsjefen har Hurtigruten allerede satt i gang en rekke tiltak.

– Rapporten blir et viktig verktøy i det videre forbedringsarbeidet. Vi skal hindre at dette kan skje igjen. Vi har en stor og langsiktig jobb å gjøre med å gjenoppbygge tilliten, internt og eksternt. Vi skal også jobbe med å styrke kulturen vår. Det er ingenting jeg heller vil enn å lede laget vårt gjennom dette slik at vi kommer sterkere tilbake, sier Skjeldam.