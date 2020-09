Wara vil ikke ha pressen inn i huset på befaring

NTB Innenriks

Etter planen skal aktørene i Oslo tingrett på befaring i eneboligen i Vækerøveien på Røa fredag formiddag. En rettsbefaring er å anse som en ordinær rettsforhandling som i prinsippet skal gå for åpne dører, dersom ikke særlige hensyn taler for å begrense åpenheten.

Da prosessen rundt befaringen ble diskutert mellom partene og dommeren onsdag formiddag, tok Waras bistandsadvokat Ellen Holager Andenæs til orde for at befaringen burde gå for lukkede dører uten at pressen skulle få være til stede.

– Waras privatliv er blitt endevendt i denne saken. Han føler at dette med pressens nærvær i huset er siste skanse for privatlivets fred, sa bistandsadvokaten i retten.

Forsvarer for Waras samboer Laila Anita Bertheussen, advokat John Christian Elden, uttrykte forståelse for argumentet om lukkede dører. Etter drøftelse i retten ble et forslag om å ta lydopptak fra befaringen lansert.

Dommer Yngvild Thue opplyste partene om at en beslutning vil komme før befaringen fredag.

En representant fra pressen som dekker saken, Olav Rønneberg fra NRK, fikk uttale seg om forslaget og henviste til tidligere rettsbefaringer i andre rettssaker. Han viste også til at Laila Bertheussen har forklart seg for åpen rett og at det ikke er uvanlig at det kommer opp spørsmål under en befaring som kan ha betydning for saken videre.

