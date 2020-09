NTB Innenriks

For det mest omsatte selskapet så langt, Nel, byr imidlertid dagen så langt på et fall på 2,7 prosent. Nedover går det også for blant andre Yara International (-1,6).

Ellers er det bare oppgang å se blant de mest omsatte, blant dem Nordic Semiconductor (+1,9), Equinor (+0,8) og Aker BP (+1,9).

Nordsjøolje omsettes onsdag formiddag for 41,22 dollar fatet, en oppgang på 1,4 prosent.

