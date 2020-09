NTB Innenriks

Det er til tross for at antall meldte tilfeller de siste to ukene er på et betydelig høyere nivå enn det har vært gjennom sommeren, opplyser FHI.

– Økningen i antall meldte tilfeller siste uker kan i stor grad tilskrives lokale utbrudd i Bergen og Fredrikstad/Sarpsborg og en økning i antall meldte tilfeller i Oslo, der mange tilfeller kan knyttes til smitte i mindre grupper og enkelte utbrudd som kommunen og bydelene håndterer lokalt, heter det i rapporten.

