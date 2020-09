NTB Innenriks

– Det vil bli skiftet kommunedirektør i Grimstad, sier ordfører Beate Skretting (H) til NRK.

Bakgrunnen er at Agderposten i 2019 avdekket at kommunen på to år hadde brukt over to millioner kroner på konsulenter fra Agenda Kaupang, som skulle hjelpe kommunen til å spare penger.

«Særlig alvorlig er det at dette er en av en rekke saker de siste årene der innkjøpsreglementet har blitt brutt», står det i vedtaket som ble fattet tirsdag.

