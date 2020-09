FHI: Estland kan bli rødt denne uka, Polen går mot gult

NTB Innenriks

Regjeringen vil ta en endelig beslutning i løpet av uka, opplyste helseminister Bent Høie (H) tirsdag på regjeringens pressekonferanse om koronasituasjonen.

– Endringer vil skje natt til lørdag for dem som går under grensen, sa Høie.

FHI anbefaler å fjerne innreisekarantenen for Polen, Island og Liechtenstein, opplyser de i en pressemelding tirsdag ettermiddag.

14. september hadde Polen hatt 19,2 smittetilfeller per 100.000 innbyggere de siste to ukene. For Island og Liechtenstein var tallet 15,8 og 7,8.

FHI anbefaler også at karantenekravene fjernes for regionene Kalmar og Blekinge i Sverige, samt Kajanaland i Finland.

Samtidig anbefaler de å innføre karantene for de danske regionene Sjælland og Nordjylland.

