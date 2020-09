NTB Innenriks

– De kriteriene vi bruker for å gå fra rødt til gult er de samme. Det er noe vi snart får en ny anbefaling fra Folkehelseinstituttet på. Den vil snart bli kjent, og endringer vil skje natt til lørdag for dem som går under grensen, sa Høie på regjeringens pressekonferanse.

– Vi vurderer fortsatt på regionnivå og etter de kjente kriteriene, både hvor mange tilfeller det er og testaktivitet, sa avdelingsdirektør Line Vold i Folkehelseinstituttet.

(©NTB)