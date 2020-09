Regjeringen utvider aktivitetsplikten for sosialhjelpsmottakere

NTB Innenriks

– Alle som mottar økonomisk sosialhjelp, skal vi ha aktivitetsplikt for, sier arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen til NRK.

– Det betyr rett og slett at vi skal ha krav og forventning om at de skal møte opp til aktivitet hver hverdag, sier Isaksen.

I 2017 innførte regjeringen en lovendring der det stilles krav om at unge under 30 år må være i aktivitet for å motta sosialhjelp. I 2018 viste statistikk at det var færre unge på sosialhjelp enn i 2017.

Høyre har lenge slåss for utvidet aktivitetsplikt, og fredag besluttet Isaksen at denne skal gjelde alle.

