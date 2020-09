Far dømt til elleve års forvaring for overgrep mot eget spedbarn

NTB Innenriks

Mannen erkjente å ha forgrepet seg seksuelt mot sin egen sønn fra gutten bare var en måned gammel til han hadde fylt to år. I løpet av barnets to første leveår hadde faren begått 31 seksuelle overgrep mot ham, framkom det under rettssaken som har gått for Kristiansand tingrett.

Retten konkluderte mandag med å ilegge ham en straff på elleve års forvaring – ett år mer enn det aktor på om – fordi mannen ble ansett å være så farlig at en ordinær fengselsstraff ikke gir samfunnet tilstrekkelig vern, ifølge Fædrelandsvennen.

Minstetiden – tiden domfelte må sone før han kan søke om løslatelse – ble satt til sju år og fire måneder.

– Hensynet til samfunnsvern tilsier at det er nødvendig med forvaring for å ha kontroll på tiltalte og således hindre han i å begå nye overgrep mot barn, skriver retten i dommen.

Domstolen framholder at mannen ved løslatelse vil kunne etablere seg på nytt eller reise ut av landet og få ny tilgang til barn.

Han er også dømt til å betale 400.000 kroner i oppreisningserstatning til sønnen.

I tillegg ble mannen dømt for å ha snikfilmet en mindreårig jente flere ganger i perioden fra 2014 til 22016, samt besittelse av en stor mengde overgrepsmateriale.

