Det skriver Bergens Tidende.

I tillegg har to ansatte på sykehuset fått påvist viruset. Til sammen har 21 ansatte testet positivt.

Bergen opplever for tiden et smitteutbrudd. Fredagens tall viste at totalt 1.111 personer i Bergen har vært smittet av viruset gjennom pandemien. Ved midnatt natt til lørdag var det registrert 12.003 smittede i Norge.

Fredag var 16 pasienter med påvist koronavirus innlagt på norske sykehus. Det var fem flere enn på torsdag.

