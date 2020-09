NTB Innenriks

To av barna var døde, mens ett overlevde. Moren har etter sin død vært siktet for drap og drapsforsøk på barna.

– Politiets etterforskning har gitt påtalemyndigheten grunnlag for å slå fast at hun drepte to av sine barn og forsøkte å drepe det tredje. Riksadvokaten henlegger saken fordi den siktede kvinnen er død, skriver Troms politidistrikt i en pressemelding.