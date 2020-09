NTB Innenriks

Agder politidistrikt opplyser at overgrepene og overgrepsforsøkene skjedde over video via et chatteprogram der mannen kommuniserte med barn på Filippinene.

Politidistriktet skriver at dette er den første dommen i Agder for overgrep via videosamtale over nett. Tiltalte erkjente straffskyld og ba om betenkningstid etter at dommen ble forkynt i Aust-Agder tingrett.