Helsebyråd bekymret for tydeligere generell smitte i Bergen

NTB Innenriks

Smittetallet fredag er langt lavere enn torsdag. Da ble det påvist koronavirus hos 42 personer i vestlandsbyen.

– Tallet er lavere enn i går, og det er bra. Det er likevel et høyt tall, og smittesporingen viser at det er mye tydeligere generell smitte enn det vi har sett tidligere, sa helsebyråd Beate Husa (KrF) på kommunens pressekonferanse fredag ettermiddag.

Hun mener at selv om tallet fredag er halvparten av smittetallet torsdag, så trengs det flere dager med lave tall før man kan konkludere med en nedadgående trend.

– Det vil alltid kunne være noe variasjon fra dag til dag, men det er bra at rapporteringen viser lavere tall enn dagen før, sa Husa.

Testavtale med Aleris og Volvat

Helsebyråden pekte også på at rask nok smittesporing er en utfordring. Det er avgjørende å få ned antall nærkontakter, mener hun.

– Hvis hver smittede har mange nærkontakter, så skjønner vi at det blir veldig krevende. Noen har to-tre, men mange har mellom 15 og 20 nærkontakter, og noen har over 50. Dette er noe vi håper går ned de neste dagene, sa Husa.

På pressekonferansen ble det videre kjent at Bergen kommune har inngått en avtale med Volvat og Aleris, som sammen skal tilby 3.000 tester i uka for å avlaste helsepersonell som driver med testing.

Torsdag ble det også signert en kontrakt med et nytt smittesporingsprogram, som kommunen håper vil lette smittesporingen. For å fjerne forsinkelsen som har oppstått når det gjelder smittesporing, har helsesykepleiere blitt omdisponert fra etat for barn og familie.

Ingen smittede på NHH

Fremdeles er de fleste som er registrert smittet, nærkontakter til andre tidligere smittede, opplyste byrådsleder Roger Valhammer (Ap) på pressekonferansen. Han minnet om de lokale tiltakene og gjentok at de handler om å få ned antallet kontaktpunkter og ta ned smitterisikoen.

– Jeg håper at vi nå raskt og effektivt klarer å slå ned det smitteutbruddet vi har i Bergen, sa han.

Norges Handelshøyskole (NHH) opplyser på sine nettsider at ingen av de smittede fredag er studenter ved skolen.

Totalt 1.111 personer i Bergen har vært smittet av viruset gjennom pandemien.