Det varslet statsminister og partileder Erna Solberg i sin tale til Høyres landsmøte fredag.

– Høyre ønsker å starte en dialog med de andre nordiske landene med sikte på å gjøre ferjetrafikken mellom våre land til en nullutslippssone. Det er en lang vei å gå, men vi må starte et sted, sa Solberg i talen.

Ifølge henne vil Høyre også stille krav om nullutslipp i flere ferjesamband som ikke egner seg for elferjer. Høyre ser da for seg at det skal satses på hydrogen.

