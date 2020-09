Høyre går inn for å fjerne formuesskatten helt

NTB Innenriks

I et resolusjonsforslag som ble lagt fram på landsmøtet, gikk resolusjonskomiteen opprinnelig inn for et punkt om å redusere skatt på norsk eierskap, blant annet gjennom å fjerne formuesskatten på arbeidende kapital.

Men på landsmøtet la Vestland Høyre fram et forslag om å endre dette til å fjerne formuesskatten helt.

Den endringen fikk flertall på landsmøtet.

Endringen utgjør milliarder av skattekroner i forskjell.

Tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB) viser at formuesskatten totalt utgjorde nærmere 15 milliarder kroner i 2018.

