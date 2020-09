FHI anbefaler styrking på flere områder

NTB Innenriks

I vurderingen anbefaler Folkehelseinstituttet regjeringen å fortsette å følge sin fastlagte koronastrategi, men ifølge rapporten krever dette styrking på særlig fire områder.

* FHI mener at teststrategien må gjennomgås med tanke på å sikre god kapasitet, raske testsvar og effektiv bruk av ny teknologi.

* De peker på at kommunenes apparat må kunne styrkes i løpet av timer når utbrudd oppdages, og at Folkehelseinstituttet må forsterke støtten til kommunene under utbrudd ytterligere.

* Videre heter det i risikovurderingen at lokale og sentrale myndigheter må kommunisere åpent, begrunnet og relevant om trusselen og betydningen av tiltakene.

* Til slutt mener FHI at overvåkingen av epidemien snarest må bedres slik at utbruddene oppdages tidlig og man oppnår en god nasjonal og lokal situasjonsforståelse. Det krever raskere og enklere melding til Meldingssystem for smittsomme sykdommer (MSIS) ved at meldingen kan sendes direkte fra legenes elektroniske pasientjournalsystem.

