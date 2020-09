Skjerpet siktelse mot sønn etter at kvinne ble funnet død i Trondheim

NTB Innenriks

Som følge av ytterligere etterforskning har politiet torsdag skjerpet siktelsen mot mannen, fra grov kroppskrenkelse med døden til følge og til grov kroppsskade med døden til følge.

– Det er resultat av etterforskningen som er gjort til nå. Særlig den foreløpige obduksjonsrapporten som sier noe om skadeomfanget, sier politiadvokat Aleksander Tokle i Trøndelag politidistrikt, som har påtaleansvaret i saken.

Mannen er 33 år, og hans mor var 60. Kvinnen ble funnet død på en privat adresse på Byåsen i Trondheim.

Skjerpet siktelse

Tokle forklarer at forskjellen mellom de to siktelsene ligger i omfanget av skaden som voldes den fornærmede.

– Han er selvfølgelig veldig preget av situasjonen. Hans mor er død, og han er pågrepet. Det er en psykisk påkjenning, har mannens forsvarer Torfinn Svanem sagt til Nidaros.

Politiet undersøker om rus kan ha vært inne i bildet, men Tokle sier det ikke er mistanke om det per nå. Mannen er ikke kjent for politiet fra tidligere forhold som kunne vært relevante for saken.

Fengslingsmøte fredag

Mannen framstilles for varetektsfengsling i Sør-Trøndelag tingrett fredag klokka 10. Svanem har tidligere sagt at hans klient nekter straffskyld, uten å gå nærmere i detalj på hvorfor.

Politiet i Trøndelag opplyste tidligere i en pressemelding at de er i startfasen av en større etterforskning, og at det ville bli foretatt avhør av siktede og vitner torsdag, samt undersøkelser på åstedet.

Politiet ber publikum om tips i saken. Tokle sier de har fått inn interessante tips, men vil ikke gå nærmere inn på det.

(©NTB)