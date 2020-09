Evakuerte beboere får flytte hjem etter ammoniakklekkasje i Vestnes

NTB Innenriks

Politiet fikk melding om lekkasjen like før 11.30 torsdag morgen. Rundt 20.30 kom meldingen om at lekkasjen er stoppet etter at tanken ble tømt ut i fjorden.

– Brannvesenet har ikke klart å lokalisere lekkasjen. Derfor bestemte de å tømme hele tanken, sier operasjonsleder Arild Reite i Møre og Romsdal politidistrikt til kanalen.

Politiet forklarer at dette er gjort i samråd med kommunen og andre instanser.

To personer, som var om bord båten da lekkasjen ble oppdaget, ble tatt til legevakt.

– De er kjørt til legevakt for sjekk og eventuell videre behandling. Det er nok ikke snakk om alvorlige skader, men det er naturlig å ta seg en sjekk ved eksponering for gass, sa Reite til NTB tidligere torsdag.

Det ble opprettet en sikkerhetssone på 300 meter rundt lekkasjeområdet.

