Politiet tror de har identifisert avdøde i Skien: – Ingenting som tyder på noe kriminelt

Det opplyser politistasjonssjef Dag Størksen ved Grenland politistasjon i Sørøst politidistrikt.

– Så langt i etterforskningen er det ingen ting som tyder på at dødsfallet skyldes en kriminell handling, heter det i en pressemelding fra politiet.

Tirsdag varslet en turgåer om en brann i terrenget ved Meierkollen nær Gulset utenfor Skien. Brannvesenet og politiet rykket ut, og det ble konstatert at det befant seg en død person midt i brannområdet.

Etter at politiet tirsdag informerte om hendelsen, meldte en mann fra Skien sin kone savnet. Flere opplysninger fra mannen stemte med funn på brannstedet, som gjør at politiet derfor antar at de vet hvem personen er.

Den foreløpige obduksjonsrapporten er ventet tidligst torsdag.

Politiet har i morgentimene onsdag vært i kontakt med de pårørende.

