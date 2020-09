Siktet etter bunkerfesten avviser arrangørrolle

NTB Innenriks

– Slik jeg forstår ham, mener han at han ikke har gjort noe straffbart. Han er ikke noen arrangør, men han var på festen, sier forsvareren hans, advokat Bendik Falch-Koslung, til NTB.

Den siktede mener derfor at han ikke har noe straffansvar.

Falch-Koslungs klient har ennå ikke vært i avhør hos politiet, men vil forklare seg detaljert til politiet, opplyser forsvareren.

Beklager

Han forteller at klienten kortvarig var på sykehus i forbindelse med festen, men at han i dag har en grei allmenntilstand.

– Han beklager og syns det er tragisk at det gikk som det gikk, og han håper det går bra med dem som er innlagt på sykehus.

Etter festen i bunkeren på St. Hanshaugen natt til søndag 30. august er fire personer siktet for uaktsom forvoldelse av betydelig skade på kropp eller helse, brudd på smittevernloven og uberettiget adgang og opphold i bunkeren.

Politiet knytter de siktede til arrangørrolle

NTB har forsøkt å oppnå kontakt med forsvarerne til de øvrige siktede i saken, men har ikke lyktes.

Politiet har tidligere knyttet alle de fire siktede til arrangørrollen i forbindelse med bunkerfesten. Politiadvokat Julie Wangensteen Lien vil ikke kommentere at en av de siktede mener at han ikke hadde en slik rolle.

– Den siktede vil få forklare seg når vedkommende blir avhørt, sier hun til NTB.

27 til sykehus

Det var natt til søndag for halvannen uke siden at alle nødetatene i hovedstaden rykket ut etter at det ble oppdaget en større ulovlig fest i en bunker på St. Hanshaugen i Oslo.

To aggregater for strømtilførsel til musikk og lys i det underjordiske anlegget førte til lavt oksygennivå kombinert med et høyt innhold av CO i luften, og i alt 27 festdeltakere ble kjørt til sykehus med mistanke om kullosforgiftning.

Torsdag i forrige uke ble det kjent at flere av festdeltakerne fortsatt var innlagt på sykehus, og at noen har fått behandling for hjerneskade etter kullosforgiftning.

(©NTB)