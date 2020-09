Politiet har fortsatt ikke identifisert avdøde fra skogbrann i Skien

NTB Innenriks

Telemarkspolitiet hadde pressekonferanse ved sin leder Dag Størksen tirsdag kveld. Han opplyser at Kripos bistår i arbeidet med identifisering av den avdøde, men at politiet foreløpig ikke har tatt stilling til om de vil be om videre bistand.

Det har foreløpig ikke vært mulig å fastslå verken alder eller kjønn på avdøde. Størksen sier det ikke er noen savnetmeldinger av nyere dato i Skien eller Grenlands-området.

Politiet holder alle muligheter åpne og kan ikke verken bekrefte eller avkrefte at det er snakk om en kriminell handling.

Fant avdød midt i brannområdet

Tirsdag ettermiddag varslet en turgåer om en brann i terrenget ved Meierkollen nær Gulset utenfor Skien. Brannvesenet og politiet rykket ut, og det ble konstatert at det befant seg en død person midt i brannområdet.

– Det ble observert at det var noe påfallende rundt denne brannen slik at også politiet rykket ut. I tilknytning til brannen ble det funnet en død person, sier Størksen til Telemarksavisa.

Har tipstelefon

Politiet har foretatt vitneavhør av turgåere og brannmenn og foretar nå rundspørring i området. I tillegg er krimteknikere og hundeekvipasjer på stedet.

Politiet er svært interessert i observasjoner gjort av folk i området, og de har opprettet et eget telefonnummer for tips. Nummeret er 47696200.

Sørøst politidistrikt meldte om skogbrannen klokken 14.10 tirsdag.