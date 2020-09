Nakstad presiserer: Opp til kommunene selv å vurdere politianmeldelse

NTB Innenriks

Kommunen mener det store antallet smittede blant deltakerne, deres familiemedlemmer og andre nærkontakter i det muslimske trossamfunnet er det som har ført til det store utbruddet i både Sarpsborg og Fredrikstad. De har anmeldt arrangørene av arrangementet i Skjeberg for brudd på smittevernloven.

Nakstad sa mandag morgen at politianmeldelser vil kunne skremme folk fra å melde fra om smitteutbrudd.

– Det er viktig for oss at folk sier fra og bidrar til smitteoppsporing ved et utbrudd og ikke er redd for represalier eller å bli politianmeldt, sier Nakstad til NRK.

I en pressemelding presiserer Nakstad at det er opp til kommunene selv om de vil anmelde. Ved alvorlige brudd på koronabestemmelsene, kan det bli nødvendig å politianmelde, vedgår han.

– Det er kommunene selv som best kjenner fakta og grunnlaget for en eventuell politianmeldelse. Vi har tillit til at kommunene håndterer disse sakene på en god måte. Sarpsborg kommune har gjort en fremragende jobb i håndteringen av dette utbruddet, sier Nakstad.

Tallet på smittede i de to kommunene har steget den siste uka, og opp mot 2.500 personer er satt i karantene. Skoler, barnehager og helseinstitusjoner er hardt rammet.

