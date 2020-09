Espen Nakstad kritisk til Sarpsborg kommunes politianmeldelse

NTB Innenriks

Kommunen mener det store antallet smittede blant deltakerne, deres familiemedlemmer og andre nærkontakter er det som har ført til det store utbruddet i både Sarpsborg og Fredrikstad.

Assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad frykter imidlertid at politianmeldelser vil kunne skremme folk fra å melde fra om smitteutbrudd.

– Det er viktig for oss at folk sier fra og bidrar til smitteoppsporing ved et utbrudd og ikke er redd for represalier eller å bli politianmeldt, sier Nakstad til NRK.

Tallet på smittede i de to kommunene har steget den siste uka, og opp mot 2.500 personer er satt i karantene. Skoler, barnehager og helseinstitusjoner er hardt rammet.

