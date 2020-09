Sarpsborg kommune politianmelder trossamfunn etter smitteutbrudd

NTB Innenriks

Det opplyste Sarpsborg-ordfører Sindre Martinsen-Evje (Ap) på en pressekonferanse mandag ettermiddag.

Størstedelen av smitten i området den siste skriver seg fra den religiøse høytidsfeiringen som ble holdt i lokalene til Al-Ghadir i Skjeberg i slutten av august.

– Sarpsborg kommune mener at det store antallet smittede blant deltakerne, deres familiemedlemmer og andre nærkontakter viser at det har oppstått smitte på arrangementet, og at det er dette som har ført til det store utbruddet som vi nå opplever i Sarpsborg, men også i Fredrikstad, sa ordføreren.

Mistenker brudd på smittevernreglene

I forbindelse med arrangementet var mange personer samlet, noen i flere dager og over lang tid, og kommunen mener det er grunn til mistanke om brudd på smittevernreglene.

– Derfor har kommunens kriseledelse i ettermiddag bestemt at forholdet vil bli anmeldt til politiet. Så får politiet og påtalemyndighet avgjøre om det som har skjedd, er straffbart, sa Martinsen-Evje.

Han pekte videre på at lokalene i Skjeberg ikke var et godkjent forsamlingslokale.

– Det er et faktum at lokalene i Oldtidsveien i Skjeberg, der feiringen fant sted, ikke var lovlige forsamlingslokaler.

Ordfører takket for samarbeid

Feiringen startet 21. august og holdt på til søndag 30. august. Feiringen skulle egentlig ha fortsatt i tre dager til, men den ble stanset da de første smittetilfellene ble oppdaget.

Ifølge forstanderen var det mellom 60 og 70 menn og mellom 50 og 60 kvinner som deltok hver dag. Søndag skal det ha vært rundt 170 personer til stede. Menigheten har videre opplyst at de tok smittevernhensyn, og at kvinner og menn oppholdt seg i hver sin bygning.

Ordføreren takket også trossamfunnet for samarbeidet i forbindelse med smitteutbruddet. Han advarte mot hets og negative kommentarer mot dette miljøet, og oppfordret innbyggerne til å stå sammen.

– Vi må huske at forstanderen, hans familie, øvrige styremedlemmer og alle de berørte familiene har det vondt nå. Det smerter meg at det finnes barn, unge og voksne som er smittet, og som kan føle skyld og sorg, som de har tatt ansvar ved å la seg teste, sa Martinsen-Evje.

Fire nye smittede mandag

Fra 1. september til mandag 7. september er det registrert 81 positive koronaprøver i Sarpsborg. Mellom 1.000 og 2.000 personer er satt i karantene i kommunen.