Rundt 2.500 i karantene i Fredrikstad og Sarpsborg etter smitteutbrudd

NTB Innenriks

Mandag formiddag var totalt 1.300 personer i karantene i Fredrikstad, opplyser kommuneoverlege Guro Steine Letting til VG. 1.000 av dem er tilknyttet skoler og barnehager. Flere av dem går ut av karantene tirsdag.

I Fredrikstad er det registrert 139 smittetilfeller den siste uken. Søndag ble det registrert fem nye smittetilfeller, noe som er en tydelig nedgang fra dagene før.

Mellom 1.000 og 1.200 personer er satt i karantene i Sarpsborg. Søndag var det 25 nye smittetilfeller i kommunen.

Vil stenge skoler

– Under de rådende omstendigheter med smittespredningen som er i Sarpsborg, anbefaler vi å stenge ned alle skoler inntil vi har full kontroll på situasjonen, sier Knut Olav Farbrot, leder i Utdanningsforbundet i Sarpsborg, til Sarpsborg Arbeiderblad.

Farbrot argumenterer med føre var-prinsippet og er opptatt av helsa til både ansatte og elever.

– Vi kan ikke gamble med helsa til barn, lærere og skoleledere. Tilsvarende må gjelde barnehagene dersom disse opplever tilsvarende situasjon som i skolen, sier han.

Kommunen sier nei

Sarpsborg kommune har satt krisestab, men ordfører Sindre Martinsen-Evje (Ap) sier de ikke vil stenge ned skolene.

– Smitten kommer i all hovedsak fra ett miljø, og så lenge det er situasjonen, er det ikke aktuelt å stenge ned skolene. Smittespredningen er ikke ute av kontroll, sier Martinsen-Evje til Sarpsborg Arbeiderblad.

Han viser til en positiv utvikling i nabokommunen Fredrikstad og tror smitten vil dø ut etter hvert.

Søndag ble det klart at de 320 elevene ved Grålum ungdomsskole i Sarpsborg må ha hjemmeskole denne uka fordi for mange av lærerne må være i karantene.

7 av 20 skoler i kommunen er berørt av det pågående smitteutbruddet i området, ifølge oppvekstdirektør Erik Bråthen i Sarpsborg kommune.

Vurderer fortsatt anmeldelse

De fleste av de nye tilfellene kan knyttes til en muslimsk feiring i Skjeberg i forrige uke. Forstander Sadiq Baker Alezairjawi i det sjiamuslimske trossamfunnet Al-Ghadir Islamsk Senter i Østfold sa til Dagbladet søndag at menigheten sendte søknad til Sarpsborg kommune i forkant om å holde samlinger i lokalene i Skjeberg forbindelse med høytiden ashura.

Ordfører Sindre Martinsen-Evje i Sarpsborg vurderer fortsatt å anmelde menigheten, men sier de samarbeider godt med dem.

– Det er en historie her som kommunen må ta alvorlig. Men etter at smitteutbruddet kom, har vi hatt en god dialog med trossamfunnet. Det er tøft for dem også, og vi skal leve sammen også etter dette, sier ordføreren til Sarpsborg Arbeiderblad.