FHI-råd om flere røde regioner i Sverige og Danmark

NTB Innenriks

– FHI anbefaler å innføre innreisekarantene for Ungarn og Slovakia når regjeringen skal beslutte hvilke EU-, EØS- og Schengen-land som bør bli omfattet av dette denne uka. I tillegg anbefaler FHI også innreisekarantene for enkelte regioner i de nordiske landene: Jämtland og Örebro i Sverige, Syddanmark i Danmark og regionen Kainuu i Finland, heter det i en pressemelding mandag kveld.

Alle disse har hatt stigende smittetall og ligger nå over grensen på mindre enn 20 bekreftede tilfeller per 100.000 innbyggere de siste to ukene.

Den svenske regionen Jämtland, som grenser til Trøndelag i vest, lå 7. september på 26 tilfeller per 100.000 innbyggere. Örebro vest for Stockholm hadde 31,8 tilfeller per 100.000, Syddanmark 26,7 og Kainuu i Finland 29,1.

Insidensen for Ungarn ligger nå på 33,1 og Slovakia på 23,1.

Land og regioner som ved siste vurdering var røde, er ikke gjenstand for vurdering av eventuelle lettelser denne uka.

Regjeringen beslutter i løpet av uken hvilken innreisekarantene som skal gjelde. Eventuelle endringer trer i kraft fra og med midnatt, natt til lørdag 12. september. Regjeringen har tidligere fulgt FHI-rådene.