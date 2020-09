FHI anbefaler rødt nivå for Jämtland og Örebro i Sverige, samt flere regioner i Danmark og Finland

NTB Innenriks

– FHI anbefaler å innføre innreisekarantene for Ungarn og Slovakia når regjeringen skal beslutte hvilke EU-, EØS- og Schengen-land som bør bli omfattet av dette denne uka. I tillegg anbefaler FHI også innreisekarantene for enkelte regioner i de nordiske landene: Jämtland og Örebro i Sverige, Syddanmark i Danmark og regionen Kainuu i Finland, heter det i en pressemelding mandag kveld.

Alle disse har hatt stigende smittetall og ligger nå over grensen på mindre enn 20 bekreftede tilfeller per 100.000 innbyggere de siste to ukene.