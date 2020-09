NTB Innenriks

Sørøst politidistrikt opplyser søndag ettermiddag at det er iverksatt evakuering av hotellet. Brannen ble meldt slukket like før klokka 19.

Det var fortsatt mye røyk i bygningen etter det. Det var ikke gjort rede for alle personene på hotellet, så det ble jobbet med å få kontakt med dem. Like etter klokka 20 bekrefter politiet at alle personer er funnet.

