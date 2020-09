Mann skutt på åpen gate i Oslo

NTB Innenriks

Politiet har sendt ut flere patruljer og søker med hund i området etter minst to gjerningsmenn.

– Vi fikk beskjed fra AMK klokken 23.01. Vi er på stedet og en mann i 30-årene er skutt en eller flere ganger, sier operasjonsleder Christian Krohn Engeseth i Oslo politidistrikt til NTB.

Mannen som er skutt fikk behandling av ambulansepersonell på stedet og deretter kjørt til Ullevål sykehus. Skadeomfanget er ukjent.

– To personer ble sett løpende fra stedet. Det er mulig at de har stukket fra stedet i bil. Det er for tidlig å si noe om årsak eller sammenheng, opplyser Engeseth.

Hendelsen har skjedd utendørs. Både Bredtvet kvinnefengsel og Bredtvet kirke ligger i nærheten. Det er også en skole i området.