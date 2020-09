Ropstad: Norge snart klar til å hente ut barn fra Moria-leiren

NTB Innenriks

Ropstad (KrF) sier til avisen at flere land allerede har hentet mennesker ut fra leiren og at vilkårene som regjeringen satte for at også Norge kunne bidra, er oppfylt.

– Norge da er klar for å hente barn fra Moria-leiren, bekrefter Ropstad.

I juli kritiserte FN Norge hvor regjeringspartiene hadde inngått en avtale som fastslår at Norge skal hente sårbare barn og familier fra leiren, forutsatt at «minst åtte–ti andre land i Europa realiserer sine uttak».

I ettertid har flere land hentet mennesker ut fra leieren og kravet er således i ferd med å bli oppfylt.

