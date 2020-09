Morten Hegseth tildelt skamløsprisen

NTB Innenriks

Prisen deles ut av Sex og samfunn på Verdens seksuelle helsedag. Prisen søker å fremme kunnskap og bevissthet om tema knyttet til seksualitet, skriver Sex og samfunn til NTB.

«Gjennom programmet «Homoterapi» og engasjementet i saken mot konverteringsterapi har Morten stått opp for dem som kan eller har blitt utsatt for homoterapi, samtidig som han har gitt berørte en stemme,» står det i begrunnelsen for årets utdeling.

Totalt ble 170 personer nominert til prisen, som blir utdelt til personer som har bidratt til debatt og fjernet skam og fordommer rundt seksualitet.

En jury bestående av blant annet komiker Else Kåss Furuseth, Juntafil-programleder Tuva Fellman, Unge Venstre-leder Sondre Hansmark og daglig leder ved Sex og samfunn, Maria Røsok, var med på å velge ut de tre finalistene.

Hegseth ble så stemt fram av folket.

For første gang deles det også ut en ærespris, som i år går til Kim Friele.

