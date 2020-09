Endelig asylavslag for afghansk familie i kirkeasyl i Hønefoss

NTB Innenriks

Dommen i lagmannsretten falt 1. september, melder avisa Dagen.

«Her danner den generelle migrasjonsviljen i Afghanistan et bakteppe for vurderingen, og flertallet legger til grunn at de ankende parter er drevet av et sterkt ønske om å migrere og få opphold i Norge. Det samme gjelder generell informasjon om at smuglernettverk tilbyr migranter hjelp til å lage asylhistorier», står det i dommen.

– Dommen vil bli vurdert anket, skriver familiens advokat, Terje Einarsen, i en SMS til Dagen.

Familien fikk i 2017 avslag på asyl i tingretten, som valgte å opprettholde avgjørelsen fra Utlendingsnemnda.

Familien mener at de rømte fra tvangsekteskap i Afghanistan. I Europa konverterte de til kristendommen og frykter de skal bli forfulgt hvis de vender tilbake til hjemlandet.

(©NTB)