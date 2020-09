Jubel ved grensen etter at reiseråd ble endret for svenske regioner

NTB Innenriks

Värmland, som er et populært reisemål for mange nordmenn, er blant de svenske regionene som regjeringen åpner for ved at man ikke må sitte ti dager i karantene når at man kommer hjem.

I tillegg gjelder det regionene Örebro, Gotland, Västernorrland, Jämtland og Västerbotten i Sverige, samt regionen Sjælland i Danmark, som alle går fra rødt til gult nivå. Hovedstaden København omfattes ikke – den er fortsatt et rødt område.

Systembolaget klare for innrykk

De oppdaterte reiserådene fra Utenriksdepartementet ble tatt imot med jubel på svensk side av grensen, melder nyhetsbyrået TT. Butikksjef på Systembolaget i Årjäng, Amira Tucek, gjør seg klar til et rush av handleglade nordmenn.

– Det kommer til å ta seg opp igjen når grensene åpner. Vi kommer til å innføre innslusing, og vi kommer til å sørge for at kundene holder avstand, sier hun.

– Men vi er vel forberedt med både varer og bemanning, legger hun til.

Ved dagligvarekjeden Maximat i Töcksfors gleder butikksjef Tomas Nilsson seg over nyheten. Nå regner han med travle dager igjen.

– Vi har allerede begynt å bestille varer og kalle inn personale som var permittert. Det er en katastrofe for oss når grensen er stengt. Vi er avhengig av våre norske kunder, sier han.

København fortsatt rød

Reiserådene trer i kraft fra midnatt natt til lørdag. Det innebærer at grensehandelen i Värmland, Charlottenberg, Töcksfors og Årjäng kan regne med mange norske kunder denne helgen, skriver TT. Derimot må handlesenteret Nordby i Strömstad, som ligger i Bohuslän, klare seg uten sine norske kunder, tilføyes det.

Også i Danmark vakte de oppdaterte norske reiserådene en del oppmerksomhet torsdag. Sjælland går over til gult, og heretter er det bare Midtjylland og hovedstadsregionen som har rød status.

– I praksis kan det dog bli vanskelig å få en ferie i Norge stablet på beina hvis man bor i regionen Sjælland – i hvert fall hvis man planlegger å fly fra København lufthavn eller ta ferge fra København til Oslo, skriver nyhetsbyrået Ritzau.

Økt smitte i Italia og Slovenia

De oppdaterte reiserådene kommer på bakgrunn av Folkhelseinstituttets ukentlige vurdering av smittesituasjonen for koronavirus. I denne vurderingen, som forelå tirsdag, kom det fram at det har vært en betydelig nedgang i smittetilfeller i de svenske og danske regionene som nå er flyttet til gult. Det gjelder også Kypros.

Samtidig fraråder UD nordmenn fra å reise til Italia, Slovenia, Vatikanstaten og San Marino, og dermed er nesten hele Europa i rødt. Unntaket er, foruten de svenske og danske regionene, Finland, de baltiske landene, Slovakia og Ungarn.

– Store deler av Europa opplever nå en oppblussing. Det viser hvor vanskelig det er å holde denne pandemien under kontroll over tid uten en god vaksine, sier overlege Preben Aavitsland ved Folkehelseinstituttet til NTB.

FHI: Bli hjemme

Han sier at man må regne med at situasjonen i Europa kan bli verre utover høsten.

– Det er nå større fare for å bli smittet ute i Europa enn her hjemme. Derfor er det best å bli hjemme. Kommer du hjem fra disse områdene, må du i ti dagers karantene uansett, sier han.

Utenriksdepartementet understreker i sitt reiseråd at alle som vurderer å reise til utlandet, må tenke seg nøye om. Både smittesituasjonen og lokale restriksjoner kan endre seg raskt.

– Unntakene fra reiserådet er ikke en oppfordring om å reise utenlands, presiserer UD.

