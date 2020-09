Sykefraværet har gått ned

NTB Innenriks

For kvinner er nå det totale sykefraværet noe lavere enn før koronapandemien, mens det er en liten økning for menn.

Både SSB og Nav la fram sykefraværstall onsdag morgen. Det har vært en nedgang på 8,3 prosent i fraværet fra første til andre kvartal i år, ifølge sesongjusterte tall fra SSB.

Fraværet økte kraftig i første kvartal i år rundt koronautbruddet.

– Koronapandemien hadde en mindre effekt på sykefraværet i 2. kvartal enn i 1. kvartal. Det henger sammen med at smittetallene nådde toppen allerede i slutten av mars, men også med de mange permitteringene, sier arbeids- og velferdsdirektør Hans Christian Holte.

Permitterte er ofte ikke i arbeid og blir derfor sjeldnere sykmeldt.

Hjemmekontor

– At mange har hjemmekontor kan også ha påvirket sykefraværet, både ved at de lettere unngår smitte, i tillegg til at de kan ha symptomer på mild sykdom uten å bli sykmeldt, sier Holte.

Totalt var det 451.000 sykefraværstilfeller i andre kvartal. Det er en nedgang på 40.000.

Justert for sesongvariasjoner var egenmeldt sykefravær på 0,7 prosent i andre kvartal i år, mens legemeldt fravær var på 5,2 prosent. Egenmeldt sykefravær har gått ned med 25 prosent, mens legemeldt fravær har gått ned 5,4 prosent fra kvartalet før.

Når man sammenligner tall fra andre kvartal i år med andre kvartal i fjor, er det ikke så stor forskjell i fraværet.

Økning blant eldre

Personer over 60 år har hatt kraftigst økning i sykefraværet, for personer mellom 65 og 69 år var økningen på 21 prosent.

– Det har sannsynligvis sammenheng med at de eldste i befolkningen er de som i størst grad er i risikogruppen for covid-19. De er antakelig engstelige for å utsette seg for smitte og blir oftere sykmeldt av legene, sier Nav-sjefen.

Det har vært en nedgang i fraværet for de yngste under 25 år, mens fraværet er tilnærmet stabilt for personer mellom 25 og 34 år.

Økning blant menn

Sykefraværet økte mest blant menn i første kvartal, men det er kvinner som har hatt den største nedgangen i andre kvartal. Mennenes fravær økte med 11 prosent i første kvartal og falt med 7,6 i andre kvartal. Kvinners fravær økte med 6,5 prosent i første kvartal og falt med 8,8 prosent i andre kvartal, ifølge SSB-tallene.

– Vi vet ikke hvorfor sykefraværet blant menn økte så mye i 2. kvartal. At det er en økning i luftveislidelser er ikke overraskende, men det har også vært en betydelig økning for andre diagnosegrupper, blant annet muskel- og skjelettlidelser, sier Holte.

Forskjellige bransjer har ulik utvikling i sykefraværet.

Innen overnatting og servering har fraværet økt med 16,5 prosent. Bygg- og anleggsvirksomhet har hatt en økning på 13,9 prosent.

– Den kraftige økningen kan henge sammen med at disse næringene ble hardt rammet av myndighetenes nedstenging. De lar seg vanskelig kombinere med hjemmekontor og er også berørt av den generelle nedgangen i norsk økonomi, sier Holte.

Høyest fravær er det innen helse- og sosialtjenester, med et sykefravær på 7,5 prosent. Her er det i underkant av 2 millioner tapte dagsverk i løpet av kvartalet.

Innen finans, forsikring, offentlig administrasjon, informasjon og kommunikasjon og undervisning har det vært kraftig nedgang i fraværet. Dette er bransjer der ansatte i stor grad har kunnet gå over til hjemmekontor, og behovet for sykmelding ved lettere lidelser er dermed mindre.

