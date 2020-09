Sian politianmeldt av Antirasistisk Senter

NTB Innenriks

Anmeldelsen gjelder to appeller Sians leder Lars Thorsen holdt.

– Sian framstiller muslimer som sadistiske mennesker som utgjør en grunnleggende trussel mot Norge. De oppfordrer til deportasjoner, det vil si til etnisk rensing av muslimske nordmenn, sier leder i Antirasistisk Senter Rune Berglund Steen.

– Dette kan i verste fall være egnet til å motivere til voldshandlinger mot muslimer, fortsetter han.

Thorsen avviser påstandene

Sians leder Lars Thorsen avviser at innholdet i hans appeller sammenfaller med Berglund Steens beskrivelser.

– Hva jeg har sagt, er udiskutabelt. Talene våre er filmet og tatt opp. Men det er ikke synonymt med det han sier jeg har sagt, sier Thorsen.

– Det jeg beskriver som muslimer, er den gruppen som Koranen og Muhammed beskriver som gode muslimer, og det er noe helt annet enn den gruppen Berglund Steen beskriver. Det hele går på evnen til å høre hva jeg faktisk sier, og det betinger innsikt i teologien. Jeg legger opp utsagnene på en slik måte at uansett om du er stupid, vil du ikke nødvendigvis forledes til å tro at jeg sier det Antirasistisk Senter sier at jeg har sagt, sier Thorsen til NTB.

Politianmeldelsen gjelder også Fanny Bråten i Sian og måten hun tiltalte én bestemt demonstrant på.

Dømt

Thorsen ble i fjor dømt til 30 dagers fengsel og en bot på 20.000 kroner for hatefulle ytringer i løpesedler Sian delte ut i Oslo. Fanny Bråten ble i august i år frikjent i ankesaken i Borgarting lagmannsretten for løpesedlene og en appell holdt i Oslo.

De siste helgene har det oppstått bråk og uro rundt markeringer Sian har holdt i Bergen og Oslo. Sist lørdag rev Fanny Bråten i stykker og spyttet på sider fra koranen utenfor Stortinget. 29 motdemonstranter havnet i arresten.

I slutten av forrige uke opplyste politiet i Bergen at de etterforsket 18 personer for steinkasting, ordensforstyrrelser og storming av Sians stand i Bergen.

