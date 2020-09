NTB Innenriks

Det sa finansdirektør Geir Karlsen under DNB Markets' Consumer-konferanse onsdag, ifølge E24.

– Under dialogen med myndighetene da pandemien brøt ut ga vi dem en spesifikk oversikt over hva vi trengte, sa Karlsen.

– Når vi nå har gått i dialog med myndighetene, vil vi produsere et forslag til dem.

Finansdirektøren presiserte at Norwegian ikke vet hva staten tenker, og at det ikke er noen garanti for at partene vil komme til enighet.

