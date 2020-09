Lekterbrann i Horten – politiet fryktet eksplosjon

NTB Innenriks

– Brannen som oppsto 2–3 meter under dekk, er slokket, og vi jobber med å lufte ut røyken, skrev brannvesenet i 19-tiden på Twitter.

Politiet fikk melding om brannen i lekteren, som ligger i tørrdokk, like før klokken 18.

Det var gassflasker om bord på lekteren, og politiet opplyste på Twitter at det var opprettet en sikkerhetssone på 300 meter i tilfelle eksplosjon.

Politiet opplyste like etter klokken 19 at sikkerhetssonen var opphørt, og at de forventet å være ferdig på stedet i løpet av én time.

