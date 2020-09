IT-angrep i Innlandet under kontroll

NTB Innenriks

Det opplyser Hedmark IKT i en pressemelding, ifølge VG.

– Av sikkerhetsmessige grunner har vi sperret innkommende eposter som inneholder Word-filer. I tillegg har vi sperret for muligheten til å åpne Word- og Excel-filer i eposter ansatte allerede har mottatt og liggende i innboksen, opplyser daglig leder Edvard Lysne.

Begrensningene blir gradvis tatt vekk når man er tilbake til normalsituasjon.

Angrepet var onsdag ettermiddag avgrenset inn mot et par titalls maskiner som er direkte påvirket av viruset. Disse er isolert og sikret, ifølge Lysne.

Ifølge Nasjonal sikkerhetsmyndighet er det ikke tilknytning til angrepet som Stortinget har vært utsatt for. Det skal heller ikke dreie seg om et målrettet angrep mot kommunene.

Det var tirsdag kveld at Hedmark IKT, som drifter IT-systemene i kommunene Hamar, Stange, Kongsvinger, Sør-Odal, Løten, Nord-Odal og Grue i Innlandet, oppdaget et angrep der eposter med et skadelig vedlegg ble sendt til ansatte i kommunene

