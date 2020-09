Omfattende IT-angrep mot Stortinget – Ap, Sp og Høyre rammet

NTB Innenriks

– Innbruddet ble oppdaget for en ukes tid siden, sier stortingsdirektør Marianne Andreassen. Sikkerhetsmyndighetene er varslet, og saken er politianmeldt.

Senterpartiet og Arbeiderpartiet bekrefter overfor TV 2 at de er rammet av dataangrepet. Også representanter i Høyre er rammet, ifølge VG.

– Vi er rammet. Det er flere, men uklart om noe informasjon er kommet ut, skriver Senterpartiets kommunikasjonssjef Lars Vangen til NTB.

Høyres parlamentariske leder Trond Helleland kommenterer også det som har skjedd:

– Vi ser svært alvorlig på IT-angrepet på Stortinget. Administrasjonen på Stortinget er ansvarlig for å håndtere situasjonen, sier han.

Krever full gjennomgang

Administrasjonen på Stortinget har tatt kontakt med dem som er berørt. Arbeiderpartiets Fredric Holen Bjørdal sier til TV 2 at han forventer en full gjennomgang av det som har skjedd.

– Etterretningstjenesten har advart i flere år om at Norge er sårbart for cyberangrep på grunn av høy digitalisering. Jeg forventer at gjennomgangen viser at Stortinget ikke har utvist naivitet, men tatt på alvor at vi er sårbare. Vi har sett eksempler i mange land på at de demokratiske institusjonene er særlig utsatt for angrep, sier Bjørdal.

Lastet ned data

Stortingets analyser viser at det er lastet ned ulike mengder data i forbindelse med innbruddet i epostkontoene til det de selv omtaler som «et mindre antall stortingsrepresentanter og ansatte».

– Det ble iverksatt en rekke risikoreduserende strakstiltak for å stanse angrepet. Disse tiltakene hadde umiddelbar effekt. Hendelseshåndteringen har høyeste prioritet, sier stortingsdirektøren.

Hun vil ikke kommentere hvor mange som er direkte berørt eller hvilke konkrete tiltak som er satt i verk. Hun sier de ikke vet noe om hvem som står bak, ei heller om det kan dreie seg om utenlandske interesser.

– Vi ser svært alvorlig på saken, og vi har full oppmerksomhet på å analysere situasjonen for å få et totalbilde av hendelsen og potensielt skadeomfang, sier hun.

Innbruddet ble oppdaget i forbindelse med at man la merke til uregelmessigheter forrige uke. Andreassen vil ikke gå nærmere inn på omstendighetene rundt dette.

PST involvert

Stortinget opplyser at de har tett kontakt med relevante sikkerhetsmyndigheter i denne saken, og tirsdag besluttet stortingsadministrasjonen å anmelde forholdet til politiet.

PST melder på Twitter at de er kjent med IT-angrepet mot Stortinget.

– Når PST har mottatt anmeldelsen, vil vi vurdere om det er grunnlag for å starte etterforskning, skriver de.