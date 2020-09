Nye redningshelikoptre får navnet SAR Queen

NTB Innenriks

Hittil befinner 8 av de 16 nye redningshelikoptrene seg i Norge. Leverandøren Leonardo Helicopter skal etter planen levere ytterligere tre av modellen AW101 i løpet av høsten/vinteren.

Overrakte vaktradio

Tirsdag foretok statsminister Erna Solberg (H) den symbolske handlingen med å overrekke vaktradioen til de nye helikoptrene og deres mannskap, for å vise at helikopteret, døpt SAR Queen, er i gang med å ta over jobben til Sea King-helikoptrene. SAR står for «Search And Rescue».

– Med det har redningstjenesten fått et betydelig løft – både over hav og land – og det bidrar til å styrke vår samlede beredskap, sier Solberg.

Bedre rekkevidde

– De nye redningshelikoptrene vil ha langt bedre rekkevidde, større hastighet og bedre evne til å operere i dårlig vær enn dagens Sea King-helikoptre. Disse egenskapene gjør at helikopteret kan komme til unnsetning betydelig raskere enn dagens Sea King under nærmest alle typer værforhold, sier justis- og beredskapsminister Monica Mæland (H), som også var til stede ved markeringen, sammen med partifelle og forsvarsminister Frank Bakke-Jensen.

Etter en rekke forsinkelser er planen at alle helikoptrene være i drift i løpet av 2022 for deretter å fases inn videre. Tidsplanen avhenger blant annet av varigheten av smitteverntiltak i forbindelse med koronaviruset.

(©NTB)