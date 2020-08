To siktet etter bunkerfest i Oslo – politiet vurderer flere siktelser

NTB Innenriks

Politiet vurderer om flere skal siktes i saken, og om siktelsene eventuelt skal utvides.

Oslo politidistrikt opplyser mandag at de gjennomfører fortløpende etterforskningsskritt, har dialog med blant andre Oslo universitetssykehus og andre aktører, går gjennom beslag og undersøker elektroniske spor.

Natt til søndag rykket alle nødetater ut etter at det ble oppdaget en større ulovlig fest i et underjordisk anlegg på St. Hanshaugen i Oslo. To aggregater for strømtilførsel til musikk og lys i det underjordiske anlegget førte til lavt oksygennivå kombinert med et høyt innhold av CO i luften.

Politiet opplyser at de tror at nær 200 personer kan ha vært innom festen i løpet av natten.

Flere avhør

– Vi arbeider med å innhente informasjon for å få et helhetlig bilde over situasjonen. Dette er en alvorlig sak, sier etterforskningsleder Julie Wangensteen Lien i Oslo politidistrikt til NTB.

Det er planlagt flere avhør i løpet av uka.

– Så vil man se når de innledende avhørene er tatt om det er behov for flere eller nye avhør av de samme personene. Foreløpig er vi på det stadiet at vi forsøker å danne oss et bilde av situasjonen, utdyper hun.

Hun sier at hun ikke har hørt noe om at festdeltakere ikke tør å oppsøke lege fordi de er redde for at de skal bli straffet for å ha tatt ulovlige rusmidler.

– Jeg vil si at hvis folk er i tvil om de har behov for å oppsøke lege, så ville jeg i hvert fall ha gjort det for å få noen svar, sier etterforskningslederen.

Kriminalteknikere til bunkeren

Politiet er i en innledende fase av etterforskningen og går bredt ut.

– Jeg kan ikke uttale meg nå om hvordan sikringen har vært. Det vet jeg for lite om nå. Det jeg kan si er at alle sider av saken vil bli etterforsket, og vi vil også se på sikringen av bunkeren, forklarer politiadvokaten.

Kriminalteknikere skal tirsdag undersøke det nedlagt tilfluktsrommet sammen med etterforskere.

– Ut ifra det de finner, vil man kunne se hvilke ytterligere etterforskningsskritt som vil bli gjort, sier Wangensteen Lien.

Kullosforgiftning

I alt 27 av festdeltakerne ble kjørt til sykehus med mistanke om kullosforgiftning. Flere av dem var bevisstløse og måtte bæres ut under evakueringen, og nødetatene måtte sette i gang livreddende førstehjelp.

– To av de fem som har ligget til observasjon, har kommet seg såpass at de ikke lenger har behov for overvåking. Vi regner med at flesteparten av dem som ble innlagt ved sykehuset, blir skrevet ut i løpet av dagen, sier overlege Fridtjof Heyerdahl ved Oslo universitetssykehus til NTB.