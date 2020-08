Kjerkol: – Vi skal bygge en trygg partikultur

NTB Innenriks

– Vi har hatt en kultur for å være sammen hele døgnet, om du er helt fersk i partiet eller om du har vært med et helt liv og vært statsråd og hatt veldig fremtredende posisjoner, forklarte Ingvild Kjerkol til NRK mandag morgen.

Kjerkol sa at det i en sånn kultur påhviler ledere og maktpersoner som går på byen og nachspiel med AUF-ere etter møtet, et veldig stort ansvar.

– De historiene som har kommet fram nå, viser at man ikke har akslet det ansvaret på en god nok måte. Man har hatt en grenseløs atferd hvor man har følt seg krenket og ikke bekvem. Sånn skal det ikke være i Arbeiderpartiet, sa hun.

Utfordrende

Fylkeslederen sa at det som er utfordrende, er at kulturen er knyttet til enkeltpersoners opplevelser.

– Oppgjøret var knyttet til reelle erfaringer. Sånn må et opprør være. Jeg forsto veldig godt at dette skjedde.

Kjerkol gjorde det klart at ledere i Arbeiderpartiet ikke skal sette andre folk i en vanskelig situasjon der de føler at de på krysse sine egne grenser.

– Det er ikke sånn vi skal ha det i Ap at du må gå på byen og flørte og ha det gøy med den mektigste personen i partiet for å komme deg fram. Og så er det enkeltopplevelser mellom to mennesker, sa hun videre.

– Ikke veldig stor utfordring

Kjerkol vil bygge en kultur hvor partimedlemmene føler seg trygge, og hvor de som har ansvar og posisjoner, oppfører seg ordentlig.

– Og vi må ikke fremstille det som en veldig stor utfordring. For det er ikke vanskelig å oppføre seg OK. De aller fleste gjør det, sa fylkeslagslederen.

Etter et høydramatisk landsmøte i Trøndelag Arbeiderparti lørdag, ble Kjerkol, som er fra Stjørdal i Nord-Trøndelag, valgt med 156 mot 75 stemmer mot den innstilte kandidaten Marit Bjerkås.

Hun går til posisjonen som fylkesleder etter å ha hatt verv i Nord-Trøndelag Ap fram til 2017.

– Jeg har hatt kvinnelige rollemodeller og følt meg trygg. Jeg vet hvordan en god partikultur er. Vi ble slått sammen i 2017. Nå skal vi bygge et nytt lag. Det skal være en åpenhetskultur om hvordan vi foretar beslutningene, der det er lov til å være uenig, sa fylkesleder Ingvild Kjerkol.

(©NTB)