Erna Solberg om Sian: – Jeg tar sterkt avstand fra alt det de står for

– Jeg er veldig bekymret for at ytringsfriheten, som vi hegner sterkt om i Norge, kan oppleves annerledes i andre land, eller at det kan oppleves som at vi ikke bryr oss om de holdningene som Sian har. For det gjør vi, sier Solberg til NTB.

– Jeg tar sterkt avstand fra alt det de står for. Jeg syns det er vondt å høre på hvordan de omtaler mennesker som bor i dette landet, sier hun.

Men ytringsfriheten har en kostnad, og det er at man av og til må tåle å høre ting som man får vondt av, ifølge Solberg.

