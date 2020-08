Besetningsmedlem på hurtigruteskipet Fridtjof Nansen testet positivt på koronaviruset

NTB Innenriks

Hele resten av mannskapet har testet negativt og er nå blitt testet enda en gang, opplyser Hurtigruten til NTB.

– Det er ingen om bord som har rapportert om symptomer på sykdom. Resultatet av de nye testene er ventet i løpet av få dager. Folkehelseinstituttet anbefaler at driften av skipet fortsetter som normalt. Men inntil resultatene er klare, vil mannskapet bli om bord på skipet, sier pressevakt Øystein Knoph.

«Mission Impossible»

MS Fridtjof Nansen ligger for tiden til kai i Hellesylt i Stranda kommune, der skipet den neste måneden er utleid til produksjonsselskapet Truenorth. Selskapet jobber for tiden med innspillingen av den sjuende «Mission Impossible»-filmen med Tom Cruise.

Hollywood-stjernen ankom Vestlandet fredag, men har ikke vært om bord i Fridtjof Nansen, etter det NTB erfarer.

Påvirker ikke filmen

Linjeprodusenten Per Henry Borch i Truenorth sier at de er orientert om den positive covid-19-testen hos besetningsmedlemmet på Fridtjof Nansen.

– Dette er et påvist tilfelle hos et besetningsmedlem som forlot skipet før vi tok over det. Ingen av denne besetningen var på skipet da vi kom. Vi forholder oss nå til anbefalingene fra Folkehelseinstituttet som går ut på fortsatt drift som normalt, sier Borch til NTB.

I tråd med smittevernrutinene har Hurtigruten varslet myndighetene i Norge både lokalt og nasjonalt. Borch sier alle om bord følger smittevernreglene som Hurtigruten har lagt opp til, og at de på toppen av det har sine egne regler som er svært strenge.

Mannskap i karantene

– Vi er i løpende dialog med FHI og andre relevante myndigheter og følger alle råd og retningslinjer vi får, sier Øystein Knoph i Hurtigruten.

Hele mannskapet på MS Fridtjof Nansen, også personen som nå har fått konstatert koronasmitte, testet negativt 4. august. Tre kolleger som reiste sammen med vedkommende, testet negativt da de ankom Filippinene.

– Besetningsmedlemmet på Filippinene sitter nå i karantene og vil bli testet på nytt. Vi har fått opplyst at vedkommende ikke har noen symptomer på sykdom, sier Knoph.