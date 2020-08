Ap-partisekretær kaller prosessen i Trøndelag kritikkverdig

NTB Innenriks

Overfor NRK understreker partisekretæren at hun tar forbehold om at det som har kommet fram, er riktig, ettersom hun selv ikke var til stede under valgkomiteens møte.

– Jeg synes den prosessen som er avdekket og det vi ble vitne til på årsmøtet, er kritikkverdig, sier Stenseng.

– Jeg er opptatt av at påstander om uakseptabel oppførsel eller eventuelle spørsmål om varsler mot en person, ikke er noe en valgkomité skal håndtere. Det må tas gjennom det riktige organet, som er partikontoret, legger hun til.

Under lørdagens årsmøte i Trøndelag Ap ble Ingvild Kjerkol valgt til leder av fylkespartiet med 156 mot 75 stemmer. Hun vant over Marit Bjerkås, som rett i forkant av årsmøtet ble innstilt av en enstemmig valgkomité.

Det skjedde etter at tidligere Ap-nestleder Trond Giske ble vraket.

