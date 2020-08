Politiet etterforsker grottefesten der 25 personer ble sendt til sykehus med kullosforgiftning

NTB Innenriks

– Nå er de i bedring alle sammen, heldigvis. Vi kan si at de er utenfor livsfare, sier Fridtjof Heyerdahl, overlege ved CBRNE-senteret ved Oslo universitetssykehus til Aftenposten.

– Men noen av dem er fortsatt regnet som alvorlig skadd, sier Heyerdahl.

Det var klokken 3.46 natt til søndag at en politipatrulje fant sju unge personer bevisstløse etter en rave-fest i en grotte i fjellet i krysset mellom Uelands gate og Colletts gate på St. Hanshaugen i Oslo. Deretter ble evakuering og livreddende førstehjelp satt i gang.

Alle de skadde skal ha fått kullosforgiftning i forbindelse med at det ble brukt bærbare aggregater i grotten under festen.

24 til sykehus

Kommunikasjonsrådgiver Anders Bayer ved Oslo universitetssykehus sier til NTB i 10.30-tiden søndag formiddag at i alt 25 pasienter har kommet til sykehuset etter festen. Personene er stort sett i alderen 20 til 30 år, og ingen skal være under 18 år.

– Vi har begynt å skrive ut noen pasienter med milde symptomer, men vi beholder også en del til observasjon i omtrent et døgn, sier Bayer.

Ifølge overlege Fridtjof Heyerdahl var seks personer regnet som alvorlig skadd.

Operasjonsleder Cathrine Sylju i Oslo politidistrikt sier at to av pasientene som ble tatt med til sykehus, er polititjenestemenn som ble utsatt for kullos da de hjalp festdeltakere ut av anlegget.

Tobias Ore, legeskiftleder ved legevakten, sier samtidig til Aftenposten at ni personer har vært innom legevakten for å sjekke seg for kullosforgiftning så langt i dag.

Opptil 200 kan ha vært innom

De første anslagene gikk på at mellom 30 og 80 personer hadde vært til stede på festen, men i en oppdatering på Twitter klokken 7.25 søndag morgen skriver politiet at nye opplysninger tyder på at opp mot 200 personer kan ha vært innom festen i grotten i løpet av natten.

De har ifølge politiet tatt seg ulovlig inn i bunkersen, som har vært avlåst og stengt, i forbindelse med en bursdagsfeiring.

– Det er en inngang som er brutt opp, man må klatre litt for å komme dit, sier operasjonsleder André Kråkenes.

Politiet meldte opprinnelig at det er Sivilforsvaret som eier anlegget der festen ble holdt, men distriktssjef Jon Berntsen i Oslo og Akershus Sivilforsvarsdistrikt avviser dette overfor NTB.

Ber festdeltakere oppsøke legevakten

Brannvesenet målte oksygennivået på stedet til 16 prosent etter evakueringen. Kombinert med et høyt innhold av CO i luften kan det være farlig. Normalt er oksygennivået i tørr luft 21 prosent.

– Det skal også ha blitt brukt narkotika på festen. Kombinasjonen av dårlig luft, alkohol og narkotika er ikke heldig. Flere forlot festen før politiet kom, sier Kråkenes.

Oslo universitetssykehus ber festdeltakere som fortsatt har symptomer på kullosforgiftning, om å oppsøke legevakt. Slike symptomer er blant annet hodepine, svimmelhet, kvalme og nær-besvimelse.

Fødselsdags-rave

Brannvesenets innsatsleder Ronny Andersen sier til VG at festdeltakerne har hatt med bærbare aggregater inn for å få strøm til musikken.

– Det har utviklet CO og fjernet oksygenet, og dette er årsaken til at det har blitt dårlig pustemiljø der inne, sier Andersen.

Brannvesenet brukte lang tid på å lufte ut kullosen av grotten. Like før klokken 10 sier operasjonsleder Cathrine Sylju at brannvesenet er ferdige på stedet, og at grotten nå er sperret av i påvente av videre undersøkelser.