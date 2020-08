NTB Innenriks

– Det er ikke tatt ut siktelser per nå, men det vil kunne endre seg, sier pressesjef Unni Grøndal i Oslo politidistrikt til NTB.

Det ble opprettet en anmeldelse av festen kort tid etter at nødetatene måtte rykke ut for å berge en rekke personer som var blitt utsatt for kullosforgiftning. Arrangørene av festen står som ansvarlige. Grøndal kunne ikke svare på om også Stiftelsen Diakonissehuset Lovisenberg, som eier lokalet, er under etterforskning.

(©NTB)