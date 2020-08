Trond Giske går på talerstolen i Steinkjer

NTB Innenriks

– Jeg skal si mitt fra talerstolen, sa Giske på vei inn.

Han møtte først opp i Trondheim, men reiste senere på dagen videre til Steinkjer og vil holde innlegget sitt der. Årsmøtet holdes av koronahensyn på to lokasjoner som er digitalt sammenkoblet.

Giske ble fredag vraket som kandidat til vervet som fylkesleder i Trøndelag Ap. Han varslet samtidig at han ikke tar gjenvalg til Stortinget.

Da avtroppende fylkesleder Per Olav Skurdal Hopsø holdt åpningstalen på årsmøtet, henvendte han seg til Giske for å takke ham for innsatsen.

– Et helt liv siden årene i Trondheim AUF på 1980-tallet. Du har gjennom tiår vært regionens fremste politiker. For innsatsen som AUF-leder, stortingsrepresentant og statsråd fortjener du en stor takk, sa Hopsø.

Delegater i de to årsmøtesalene brøt da ut i applaus.

Giske selv sier det var rørende å bli applaudert av partifellene. Det å komme til årsmøtet, føles alltid som å komme hjem, forteller han.

– Jeg har fått veldig mange hyggelige meldinger, eposter og SMS-er, sier Giske.

