Støre: – Jeg forstår at Giske trekker seg og ser at det var nødvendig

NTB Innenriks

Støre passet også på å rose Trøndelag Arbeiderparti.

– Hvis jeg skal oppsummere har Trøndelag tatt ansvar for en situasjon som åpenbart må rettes opp innen partikulturen, sa partilederen.

Støre sier at han forstår Giskes avgjørelse, at den var nødvendig og at han har respekt for den. Han håper inntrykket som blir etterlatt er at det som har skjedd i Trøndelag Ap den siste uka var nødvendig.

– Jeg håper at det som sitter igjen er et parti som har tatt et grundig oppgjør og valgt en ledelse med et sterkt mandat.

I tillegg mener Støre den nyvalgte fylkeslederen Ingvild Kjerkol har fått et svært tydelig mandat.

– To tredels flertall er en veldig klar markering av at hun har tillit. Nå må hun samle laget sitt og bestemme de viktigste oppgavene, avslutter partilederen.