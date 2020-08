Rødt vil organisere motstanden mot Sian

NTB Innenriks

Leder av Rødt i Oslo, sier til Aftenposten at Stopp islamiseringen av Norge (Sian) har tvunget fram et behov for mer organiserte motdemonstrasjoner i Oslo.

– Det er mange unge, uerfarne aktivister som møter opp. Da ønsker vi å bidra til trygge og fredelige demonstrasjoner ved å gjøre det mer organisert sier Oslo Rødt-leder Siavash Mobasheri.

Han er blant dem som har tatt initiativ til å organisere en motdemonstrasjon under Sians markering foran Stortinget i Oslo sentrum lørdag. Mobasheri sier han frykter at ytringene fra Sian vil normaliseres hvis de ikke møtes med tydelig motstand.

Sian-leder Lars Thorsen kaller påstandene om at de bevisst provoserer, for «tøv». Han skriver i en melding til Aftenposten at de alltid møtes av «en vegg av hat» uavhengig av hvordan de ordlegger seg.

Kulturminister Abid Raja (V) oppfordrer folk om å holde seg hjemme.

– Hvis det står et knippe Sian-folk og demonstrerer og ingen bryr seg, da har du virkelig lykkes, sier han.

Samtidig understreker han at Sian har rett til å ytre seg uavhengig av hva de står for, og han understreker at det er nulltoleranse for voldsbruk.

